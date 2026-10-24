Intea Fastigheter Registered B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Intea Fastigheter Registered B hat am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Intea Fastigheter Registered B 0,790 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 463,0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 392,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Intea Fastigheter Registered B
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intea Fastigheter Registered B
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen