Intea Fastigheter Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Intea Fastigheter Registered lud am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Intea Fastigheter Registered hat ein EPS von 0,50 SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,500 SEK auf dem gleichen Niveau gelegen.
Umsatzseitig wurden 463,0 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intea Fastigheter Registered 392,0 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Intea Fastigheter Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intea Fastigheter Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen