Integer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Integer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,43 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 449,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 466,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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