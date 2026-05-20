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Integrated Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

21.05.26 06:35 Uhr

Integrated Industries hat am 19.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,25 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Integrated Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,790 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,00 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,40 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Integrated Industries ein EPS von 2,64 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Integrated Industries im vergangenen Geschäftsjahr 10,26 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Integrated Industries 7,66 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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