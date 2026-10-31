Integrated Quantum Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Integrated Quantum Technologies hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Integrated Quantum Technologies 0,0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 100 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Integrated Quantum Technologies hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,080 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 29,17 Prozent zurück. Hier wurden 0,17 Millionen CAD gegenüber 0,24 Millionen CAD im Vorjahr generiert.
Redaktion Finanzen.net
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