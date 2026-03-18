Integration

DroneShield hat eine Zusammenarbeit mit Robin Radar Systems angekündigt, die das Sensor-Ökosystem des Unternehmens um fortschrittliche Radartechnologie erweitert.

• DroneShield arbeitet mit Robin Radar Systems zusammen

• Radar-Portfolio ausgebaut

• DroneShield-Aktie reagiert mit zweistelligem Plus

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DroneShield arbeitet mit Robin Radar Systems zusammen, um sein Radar-Porfolio zu stärken. Das gab das australische Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Die Integration verschafft Kunden zusätzliche Optionen für mehrschichtige Luftraumüberwachung in Verteidigungs-, Infrastruktur- und Sicherheitsanwendungen.

Offene Plattform statt geschlossenem System

DroneShield verfolgt bei der Drohnenabwehr einen bewusst offenen Ansatz. Statt auf proprietäre Lösungen zu setzen, hat das Unternehmen einen skalierbaren Marktplatz für interoperable Sensoren von Drittanbietern aufgebaut. Dieser Ansatz ermöglicht Betreibern die Auswahl von Technologien, die exakt zu Umfeld, Bedrohungsprofil und operativen Anforderungen passen.

Mit der Einbindung von Robin Radar Systems wächst das Angebot radarbasierter Erkennungslösungen für mehrschichtige Counter-UAS-Installationen. Radarsysteme spielen eine zentrale Rolle bei der Erfassung und Verfolgung von Flugobjekten über große Distanzen und unter schwierigen Bedingungen.

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KI-gestützte Sensorfusion als Herzstück

Das Zentrum des Ökosystems bildet DroneShields DroneSentry-C2, angetrieben durch SensorFusionAI. Die Plattform kombiniert Eingaben verschiedener Sensortypen zu einem konsolidierten Lagebild, das Mehrdeutigkeiten reduziert und Entscheidungssicherheit erhöht.

"Operatoren benötigen Systeme, die sich ihrer Mission anpassen, nicht umgekehrt", erklärte Angus Bean, Chief Product Officer bei DroneShield, in der zugehörigen Pressemitteilung. "Durch die Partnerschaft mit Robin Radar Systems und die Erweiterung unseres Sensor-Marktplatzes geben wir Kunden mehr Freiheit bei der Gestaltung ihrer Luftraumsicherheitsarchitektur, während SensorFusionAI sicherstellt, dass alle Sensoreingaben zu Erkenntnissen verschmolzen werden, die entscheidendes Handeln unterstützen."

360-Grad-Radartechnologie für komplexe Umgebungen

Robin Radar Systems ist für seine 360-Grad-3D-Radartechnologie bekannt, die speziell für die Erkennung und Verfolgung kleiner Flugobjekte einschließlich Drohnen entwickelt wurde. Die Systeme sind auf zuverlässige Erkennungs- und Klassifizierungsleistung in anspruchsvollen Einsatzgebieten ausgelegt.

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"Bei Robin verstehen wir uns als Radarunternehmen einer neuen Generation - schnell, anpassungsfähig und für Integration gebaut", sagte Marcel Verdonk, Chief Commercial Officer bei Robin Radar Systems, in der Pressemitteilung. "Unsere Technologie ist darauf ausgelegt, nahtlose Leistung innerhalb umfassenderer Sicherheitsarchitekturen zu liefern. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit DroneShield, um unser marktführendes IRIS-3D-Radar mit deren CUAS-Plattform zu kombinieren und weltweit intelligentere, mehrschichtige Luftraumschutzlösungen zu ermöglichen."

Jahrzehntelange Radar-Expertise trifft auf moderne KI

Robin Radar Systems bringt jahrzehntelange Erfahrung in Radarwissenschaft und Innovation in die Partnerschaft ein. Die Systeme sind auf Genauigkeit ausgelegt und für moderne Herausforderungen der Drohnenabwehr optimiert.

Die Kooperation stelle sicher, dass Betreiber nicht länger zwischen Reichweite und Präzision wählen müssen, heißt es weiter. Durch die Kombination komplementärer Sensortechnologien auf einer einzigen, KI-gestützten Plattform könnten Organisationen sowohl Skalierung als auch tiefes Verständnis erreichen, ohne die Komplexität zu erhöhen.

DroneShield-Aktie weit im Plus

DroneShield-Anleger reagierten euphorisch auf die neue Partnerschaft: An der Heimatbörse Sydney stieg die DroneShield-Aktie am Mittwoch letztlich 10,45 Prozent auf 4,44 AUD. Das Papier setzt seinen starken Lauf damit fort. Seit Jahresbeginn ging es bereits 35,37 Prozent nach oben, innerhalb der letzten 12 Monate konnte gar ein Plus von 287,77 Prozent verzeichnet werden.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net