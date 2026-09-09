Fresenius-Aktie schwächelt: Geschäft mit Krankenhaus-Dienstleistungen wird umstrukturiert
Fresenius reorganisiert sein Geschäft mit Krankenhaus-Dienstleistungen.Finanzen.net bei Google bevorzugen
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Wie der Konzern mitteilte, integriert er zum 1. Januar die für Helios konzernintern erbrachten Dienstleistungen in die Helios Kliniken GmbH. Damit wechseln rund 1.700 Beschäftigte der Fresenius Health Services (FHS), die insgesamt über 4.000 Mitarbeiter beschäftigt, mit ihren Servicegesellschaften zu Helios. FHS soll sich künftig komplett auf externe Auftraggeber konzentrieren.
Im XETRA-Handel gibt die Fresenius-Aktie zeitweise 0,94 Prozent auf 44,27 Euro ab.
DOW JONES
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Fresenius, Fresenius
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