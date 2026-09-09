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Fresenius-Aktie schwächelt: Geschäft mit Krankenhaus-Dienstleistungen wird umstrukturiert

Fresenius-Aktie schwächelt: Geschäft mit Krankenhaus-Dienstleistungen wird umstrukturiert

Fresenius reorganisiert sein Geschäft mit Krankenhaus-Dienstleistungen.

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Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA
44.62 EUR 0.04 EUR 0.09 %
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Wie der Konzern mitteilte, integriert er zum 1. Januar die für Helios konzernintern erbrachten Dienstleistungen in die Helios Kliniken GmbH. Damit wechseln rund 1.700 Beschäftigte der Fresenius Health Services (FHS), die insgesamt über 4.000 Mitarbeiter beschäftigt, mit ihren Servicegesellschaften zu Helios. FHS soll sich künftig komplett auf externe Auftraggeber konzentrieren.

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Im XETRA-Handel gibt die Fresenius-Aktie zeitweise 0,94 Prozent auf 44,27 Euro ab.

DOW JONES

Bildquellen: Fresenius, Fresenius

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DatumRatingAnalyst
09:36 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Fresenius SECo Buy UBS AG
14.08.26 Fresenius SECo Kaufen DZ BANK
12.08.26 Fresenius SECo Buy UBS AG
10.08.26 Fresenius SECo Kaufen DZ BANK

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