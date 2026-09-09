Fresenius-Aktie schwächelt: Geschäft mit Krankenhaus-Dienstleistungen wird umstrukturiert

Integration

09.09.26 14:16 Uhr

Fresenius reorganisiert sein Geschäft mit Krankenhaus-Dienstleistungen.

Im XETRA-Handel gibt die Fresenius-Aktie zeitweise 0,94 Prozent auf 44,27 Euro ab.

Wie der Konzern mitteilte, integriert er zum 1. Januar die für Helios konzernintern erbrachten Dienstleistungen in die Helios Kliniken GmbH. Damit wechseln rund 1.700 Beschäftigte der Fresenius Health Services (FHS), die insgesamt über 4.000 Mitarbeiter beschäftigt, mit ihren Servicegesellschaften zu Helios. FHS soll sich künftig komplett auf externe Auftraggeber konzentrieren.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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