UBS-Chef: "Momentum ist ziemlich positiv" - UBS-Aktie legt zu

Integration läuft

Die UBS ist zufrieden mit der laufenden Integration der Credit Suisse.

Die Großbank verwalte von privaten und institutionellen Kunden inzwischen insgesamt 5,5 Billionen Dollar, wie Konzernchef Sergio Ermotti am Dienstag auf einer Investorenkonferenz von Bank of America sagte. Dieses Volumen verschaffe der UBS Größenvorteile und ermögliche weiteres Wachstum. "Wir sind also sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Es bleibt noch eine Menge Arbeit zu tun. Aber das Momentum ist ziemlich positiv."

Die UBS-Aktie legt im Schweizer Handel zeitweise 0,60 Prozent auf 23,55 CHF zu.

Zürich (Reuters)