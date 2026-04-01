Intel festigt durch eine KI-Allianz mit Google seine zentrale Rolle im Rechenzentrumsmarkt und löst damit eine historische Kursrally aus. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus Diplomatische Fortschritte: DAX fester -- Wall Street stabil erwartet -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- Software-Aktien, adidas, NIO, Lockheed Martin, Brown Forman im Fokus thyssenkrupp: Konzern kauft Plattform für flachgewalzten Karbonstahl. Porsche: Absatz bricht weltweit zweistellig ein. Inflation auf höchstem Stand seit Anfang 2024. Airbus-Aktie tiefer: China Eastern und Aercap sichern sich Großaufträge. Bayer: OMV-Chef Alfred Stern soll Bayer-Aufsichtsrat werden. Nordex liefert Turbinen für Windpark in Spanien. VW stoppt ID.4-Produktion in den USA.

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