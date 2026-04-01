DAX24.181 +0,1%Est505.891 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,04 +0,5%Nas24.439 -0,9%Bitcoin66.767 -0,4%Euro1,1706 +0,2%Öl104,7 -1,3%Gold4.702 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Intel 855681 Microsoft 870747 Amazon 906866 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- E.ON, Commerzbank, Deutsche Telekom, DroneShield, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
Webinar: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Webinar: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Jungheinrich-Aktie sackt zweistellig ab: Operativer Gewinn bricht ein - auch KION-Aktie unter Druck Jungheinrich-Aktie sackt zweistellig ab: Operativer Gewinn bricht ein - auch KION-Aktie unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil