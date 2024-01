Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Montagvormittag nahezu unbewegt

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 50,24 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Intel-Aktie um 01:59 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 50,24 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Intel-Aktie bei 50,57 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Intel-Aktie bisher bei 49,77 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,30 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.288.707 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,28 USD an. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 2,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,73 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 103,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,80 USD je Intel-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Intel mit einem Umsatz von insgesamt 14.158,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.338,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,69 Prozent verringert.

Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 25.01.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2023 0,941 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

