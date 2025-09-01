Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel wird am Dienstagabend ausgebremst

Kurs der Intel

Die Aktie von Intel gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Intel-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 24,08 USD.

Die Intel-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 24,08 USD. In der Spitze büßte die Intel-Aktie bis auf 23,69 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 23,88 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 6.891.308 Intel-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 27,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,39 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,67 USD am 09.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,63 Prozent.

Für Intel-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,038 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,83 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Intel am 24.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Intel ein Ergebnis je Aktie von -0,38 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,83 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,86 Mrd. USD ausgewiesen.

Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,134 USD je Aktie in den Intel-Büchern.

