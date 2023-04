Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Vormittag stärker

Um 09:20 Uhr ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 30,45 EUR. Bei 30,58 EUR markierte die Intel-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 30,20 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 21.729 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,31 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,81 Prozent hinzugewinnen. Bei 23,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,50 USD für die Intel-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 26.01.2023. Intel hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,09 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 28,11 Prozent auf 14.042,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Intel 19.532,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,475 USD je Intel-Aktie belaufen.

