Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 6,7 Prozent auf 40,98 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 6,7 Prozent auf 40,98 USD. Das bisherige Tagestief markierte Intel-Aktie bei 40,74 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,37 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.156.324 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,27 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,11 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,86 USD. Dieser Wert wurde am 26.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,505 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,80 USD für die Intel-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Intel am 25.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,10 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.406,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.042,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Intel am 25.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,37 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NVIDIA mit Ähnlichkeiten zu AWS: Was das für die Wachstumschancen des KI-Konzerns bedeuten könnte

Schwache Performance in New York: Dow Jones verliert mittags

Börse New York in Rot: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus