Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel verzeichnet am Mittwochabend Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 23,88 USD.

Die Intel-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 23,88 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Intel-Aktie bisher bei 23,73 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,09 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4.800.654 Intel-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 27,54 USD. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 15,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (17,67 USD). Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 35,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,380 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,83 USD.

Am 24.07.2025 äußerte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,38 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Intel am 23.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,134 USD je Intel-Aktie.

