Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel gewinnt am Vormittag an Fahrt

Intel im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Intel. Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 43,13 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:17 Uhr konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 43,13 EUR. Die Intel-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,31 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,96 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.562 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,26 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,30 EUR. Dieser Wert wurde am 01.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,98 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,80 USD für die Intel-Aktie.

Am 26.10.2023 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 0,41 USD. Im letzten Jahr hatte Intel einen Gewinn von 0,59 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15.338,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14.158,00 USD.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2026 6,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NASDAQ-Wert Intel-Aktie tiefer: Intel gründet neue KI-Software-Firma

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Dienstagshandel in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge