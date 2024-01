Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Intel am Mittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Intel zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Intel-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 47,52 USD.

Das Papier von Intel legte um 12:04 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,0 Prozent auf 47,52 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 64.353 Intel-Aktien.

Am 28.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,28 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 7,32 Prozent niedriger. Am 01.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 24,73 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 47,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,00 USD je Intel-Aktie an.

Intel ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,59 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,69 Prozent auf 14.158,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Intel 15.338,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Intel am 25.01.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 0,941 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

