Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Intel konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 40,51 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 40,51 USD. Die Intel-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,75 USD. Bei 40,55 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 1.515.127 Aktien.

Am 28.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,27 USD an. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 20,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,86 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,71 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Intel-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,505 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Intel 0,740 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Intel-Aktie bei 38,80 USD.

Intel gewährte am 25.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 USD, nach 0,10 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 15.406,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intel 14.042,00 USD umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Intel wird am 25.04.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Intel-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 24.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

