Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Mittag mit angezogener Handbremse

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Intel. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Intel-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 36,61 USD.

Bei der Intel-Aktie ließ sich um 01:59 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 36,61 USD. Bei 36,75 USD erreichte die Intel-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Intel-Aktie bei 35,73 USD. Bei 35,79 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 43.808.478 Intel-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,17 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Gewinne von 1,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,59 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 48,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Intel-Aktie bei 32,00 USD.

Am 27.07.2023 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12.949,00 USD – eine Minderung von 15,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15.321,00 USD eingefahren.

Intel wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Intel-Aktie in Höhe von 0,632 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Intel-Aktien in Grün: Intel zuversichtlich bezüglich der Quartalsziele

Schaeffler-Aktie unbewegt: Schaeffler und VDL bauen fahrerlosen Kleinbus

Dow Jones 30 Industrial-Wert Intel-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Intel bedeutet