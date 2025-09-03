Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel zieht am Donnerstagabend an

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Intel. Das Papier von Intel konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 24,51 USD.

Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 24,51 USD. Zwischenzeitlich stieg die Intel-Aktie sogar auf 24,55 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,86 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.783.314 Intel-Aktien.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,54 USD an. Mit einem Zuwachs von 12,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,67 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Intel-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,038 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,83 USD je Intel-Aktie aus.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 12,86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,83 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,134 USD je Intel-Aktie.

