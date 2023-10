Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel schiebt sich am Mittwochmittag vor

Intel im Fokus

Die Aktie von Intel zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 36,46 USD.

Die Intel-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 36,46 USD. Bisher wurden heute 29.183 Intel-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.09.2023 bei 40,07 USD. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 9,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 24,59 USD. Abschläge von 32,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,00 USD aus.

Am 27.07.2023 lud Intel zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS lag bei 0,13 USD. Im letzten Jahr hatte Intel einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.949,00 USD – das entspricht einem Minus von 15,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.321,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Intel-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte Intel die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,635 USD je Aktie in den Intel-Büchern.

