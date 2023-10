Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Mittwochnachmittag nahe Vortagesniveau

So bewegt sich Intel

Die Aktie von Intel hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Intel-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 35,72 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 16:07 Uhr die Intel-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 35,72 USD. Die Intel-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,52 USD aus. Das bisherige Tagestief markierte Intel-Aktie bei 35,45 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,50 USD. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.715.438 Stück gehandelt.

Bei 40,07 USD erreichte der Titel am 13.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 10,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,59 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Intel-Aktie bei 32,00 USD.

Am 27.07.2023 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12.949,00 USD – eine Minderung von 15,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15.321,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Intel am 26.10.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2023 0,635 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

