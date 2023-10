Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Notierung im Blick

Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Intel-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 34,12 EUR.

Der Intel-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:21 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 34,12 EUR. Das Tagestief markierte die Intel-Aktie bei 33,96 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 34,02 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.609 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,37 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Am 01.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,70 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,00 USD.

Intel ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12.949,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15.321,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Intel am 26.10.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Intel-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,636 USD je Intel-Aktie.

