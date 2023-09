Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel büßt am Mittag ein

Blick auf Intel-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 36,64 USD.

Die Intel-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr um 0,2 Prozent auf 36,64 USD ab. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 9.228 Intel-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.09.2023 bei 37,41 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,59 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 49,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,00 USD.

Intel ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,48 Prozent auf 12.949,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Intel 15.321,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,635 USD je Intel-Aktie.

