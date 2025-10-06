Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel verteidigt Stellung am Abend
Die Aktie von Intel zeigt sich am Montagabend ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 36,80 USD zeigte sich die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.
Kaum Bewegung ließ sich um 20:08 Uhr bei der Intel-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 36,80 USD. Die Intel-Aktie legte bis auf 38,68 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 36,44 USD markierte die Intel-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,19 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 12.619.147 Intel-Aktien.
Bei 38,68 USD markierte der Titel am 06.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 5,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,380 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,67 USD für die Intel-Aktie aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 24.07.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ein EPS von -0,38 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 12,86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intel 12,83 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Intel wird am 23.10.2025 gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,687 USD je Intel-Aktie.
