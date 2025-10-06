DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.963 +0,8%Bitcoin107.416 +1,9%Euro1,1714 -0,1%Öl65,48 +1,7%Gold3.964 +2,0%
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Neuer Bitcoin-Rekord -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel verteidigt Stellung am Abend

06.10.25 20:23 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel verteidigt Stellung am Abend

Die Aktie von Intel zeigt sich am Montagabend ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 36,80 USD zeigte sich die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
31,39 EUR -0,01 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 20:08 Uhr bei der Intel-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 36,80 USD. Die Intel-Aktie legte bis auf 38,68 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 36,44 USD markierte die Intel-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,19 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 12.619.147 Intel-Aktien.

Bei 38,68 USD markierte der Titel am 06.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 5,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,380 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,67 USD für die Intel-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 24.07.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ein EPS von -0,38 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 12,86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intel 12,83 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Intel wird am 23.10.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,687 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2025Intel VerkaufenDZ BANK
15.04.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

