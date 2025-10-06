Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel verteidigt Stellung am Abend

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Intel zeigt sich am Montagabend ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 36,80 USD zeigte sich die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 20:08 Uhr bei der Intel-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 36,80 USD. Die Intel-Aktie legte bis auf 38,68 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 36,44 USD markierte die Intel-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,19 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 12.619.147 Intel-Aktien.

Bei 38,68 USD markierte der Titel am 06.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 5,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,380 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,67 USD für die Intel-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 24.07.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ein EPS von -0,38 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 12,86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intel 12,83 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Intel wird am 23.10.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,687 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Intel-Aktie springt an: Möglicher Produktionsdeal mit AMD treibt

Intel-Aktie rutscht ab: TSMC-Fantasie schwindet - Gewinnmitnahmen und enttäuschte Hoffnungen belasten

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren eingefahren