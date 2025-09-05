Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel tendiert am Nachmittag tiefer

Blick auf Intel-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 24,35 USD.

Die Intel-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 24,35 USD abwärts. Der Kurs der Intel-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,12 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 24,49 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.618.531 Intel-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,54 USD) erklomm das Papier am 19.02.2025. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 13,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,67 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 37,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Intel-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,83 USD an.

Am 24.07.2025 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ein EPS von -0,38 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,20 Prozent auf 12,86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,134 USD je Intel-Aktie.

