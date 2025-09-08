DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.152 -0,1%Euro1,1708 -0,4%Öl66,43 +0,3%Gold3.631 -0,1%
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Dienstagabend mit stabiler Tendenz

09.09.25 20:24 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Dienstagabend mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Intel zeigt am Dienstagabend wenig Änderung. Die Intel-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 24,50 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
20,83 EUR -0,01 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr bei 24,50 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Intel-Aktie bis auf 24,80 USD. Bei 24,27 USD markierte die Intel-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,49 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.324.734 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 27,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,43 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,67 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 27,88 Prozent sinken.

Nachdem Intel seine Aktionäre 2024 mit 0,380 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,038 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,83 USD.

Am 24.07.2025 lud Intel zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Intel ein Ergebnis je Aktie von -0,38 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Intel-Aktie in Höhe von 0,134 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

