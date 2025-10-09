Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag nahezu unverändert

So bewegt sich Intel

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 37,42 USD.

Mit einem Wert von 37,42 USD bewegte sich die Intel-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Intel-Aktie bei 38,09 USD. Die Abwärtsbewegung der Intel-Aktie ging bis auf 37,12 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 37,52 USD. Bisher wurden via NASDAQ 5.803.950 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 38,68 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,67 USD am 09.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 111,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,380 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Intel am 24.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,38 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 12,86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,83 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 0,132 USD in den Büchern stehen haben wird.

