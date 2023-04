Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel tendiert am Montagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Intel 30,11 EUR

Um 17:35 Uhr stieg die Intel-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 32,78 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,77 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 56.868 Intel-Aktien.

Am 13.05.2022 markierte das Papier bei 42,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.03.2023 bei 25,12 USD. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 30,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Intel am 26.01.2023. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Intel ebenfalls ein EPS von 1,09 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 14.042,00 USD in den Büchern – ein Minus von 28,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intel 19.532,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.04.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,482 USD je Aktie in den Intel-Büchern.

