Blick auf Intel-Kurs

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

10.09.25 16:11 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Intel. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 24,59 USD zu.

Die Intel-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 24,59 USD. Die Intel-Aktie legte bis auf 24,87 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,40 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.015.298 Intel-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 27,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 17,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,380 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,83 USD für die Intel-Aktie.

Intel ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2025 0,134 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lyao / Shutterstock.com

