Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 37,65 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 37,65 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Intel-Aktie bis auf 37,60 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,17 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.539.760 Intel-Aktien.

Am 29.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,47 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 12,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,67 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 113,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Intel-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,038 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Intel 0,380 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,50 USD je Intel-Aktie aus.

Am 23.10.2025 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,90 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Intel ein EPS von -3,88 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 13,65 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intel 13,28 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Intel am 22.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,325 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

