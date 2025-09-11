Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Kurs der Intel

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 24,51 USD.

Das Papier von Intel befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 24,51 USD ab. Die Intel-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,34 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,61 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.280.297 Intel-Aktien.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,36 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 17,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit einem Kursverlust von 27,93 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,380 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,83 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 24.07.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel -0,38 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Intel einen Umsatz von 12,83 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2025 0,131 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wie Experten die Intel-Aktie im August einstuften