Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 37,75 USD ab.

Die Intel-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 37,75 USD abwärts. Die Intel-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,37 USD nach. Bei 38,07 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 1.527.358 Aktien.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,47 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Intel-Aktie derzeit noch 12,50 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,67 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 53,21 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,50 USD.

Intel ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,90 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Intel ein EPS von -3,88 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 13,65 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intel 13,28 Mrd. USD umgesetzt.

Die Intel-Bilanz für Q4 2025 wird am 22.01.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,325 USD je Intel-Aktie.

