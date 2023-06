Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel gewinnt am Mittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Intel 31,30 EUR

Die Intel-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 33,66 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.426 Intel-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,73 USD) erklomm das Papier am 20.07.2022. Mit einem Zuwachs von 21,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 24,59 USD. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 36,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,33 USD für die Intel-Aktie.

Intel ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,87 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 36,17 Prozent auf 11.715,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.353,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,405 USD je Aktie belaufen.

