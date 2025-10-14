Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel tendiert am Abend schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Intel gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,5 Prozent auf 36,30 USD.

Die Intel-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 2,5 Prozent auf 36,30 USD nach. Der Kurs der Intel-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,70 USD nach. Mit einem Wert von 35,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 12.714.915 Intel-Aktien.

Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (17,67 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 51,34 Prozent sinken.

Intel-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Analysten bewerten die Intel-Aktie im Durchschnitt mit 24,67 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 24.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,38 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Intel einen Umsatz von 12,83 Mrd. USD eingefahren.

Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Intel-Aktie in Höhe von 0,132 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intel von vor 3 Jahren abgeworfen

Verliert der OpenAI-Deal an Strahlkraft? Anleger nehmen bei der AMD-Aktie Gewinne mit

September 2025: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zum Verkauf