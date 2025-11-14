Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag mit Verlusten

Intel im Fokus

Die Aktie von Intel gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Intel-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 35,15 USD.

Die Intel-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 35,15 USD abwärts. Der Kurs der Intel-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,63 USD nach. Bei 35,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.504.523 Intel-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,47 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 17,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 17,67 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 49,74 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,038 USD, nach 0,380 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,50 USD.

Am 23.10.2025 äußerte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,90 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -3,88 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,65 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Intel einen Umsatz von 13,28 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,325 USD je Aktie in den Intel-Büchern.

