Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Nachmittag stärker

Um 16:42 Uhr konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,5 Prozent auf 36,11 USD. In der Spitze legte die Intel-Aktie bis auf 36,14 USD zu. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 35,24 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 20.781.685 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,73 USD erreichte der Titel am 20.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 11,36 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,59 USD am 14.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 31,89 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,33 USD je Intel-Aktie an.

Am 27.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,87 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 36,17 Prozent zurück. Hier wurden 11.715,00 USD gegenüber 18.353,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2023 0,405 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

