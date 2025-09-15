DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.089 +0,7%Nas22.217 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1846 -0,1%Öl68,34 -0,2%Gold3.684 -0,2%
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag tiefer

17.09.25 16:13 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 24,95 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Intel-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 24,95 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Intel-Aktie bei 24,77 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 25,05 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.952.820 Intel-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 27,54 USD. Mit einem Zuwachs von 10,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 17,67 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,20 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,038 USD. Analysten bewerten die Intel-Aktie im Durchschnitt mit 21,83 USD.

Am 24.07.2025 lud Intel zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD gegenüber -0,38 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 12,86 Mrd. USD gegenüber 12,83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,131 USD je Intel-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

