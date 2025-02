Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag schwächer

So bewegt sich Intel

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 24,93 USD.

Werte in diesem Artikel

Der Intel-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 24,93 USD. Das bisherige Tagestief markierte Intel-Aktie bei 24,90 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,59 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.863.655 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,62 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 46,53 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,52 USD am 11.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Intel seine Aktionäre 2023 mit 0,740 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,114 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,57 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Intel am 30.01.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Intel ebenfalls 0,63 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,44 Prozent auf 14,26 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Intel am 24.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Intel-Gewinn in Höhe von 0,508 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Die größten S&P 500-Verlierer des letzten Jahres: Jetzt bei diesen Aktien zugreifen oder lieber Finger weg?

Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Ende des Mittwochshandels zu

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen