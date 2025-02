Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Intel am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Intel gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 25,97 USD.

Die Intel-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 25,97 USD ab. Das Tagestief markierte die Intel-Aktie bei 25,77 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.494.327 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Intel-Aktie derzeit noch 79,51 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 18,52 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 28,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Intel seine Aktionäre 2023 mit 0,740 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,114 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,57 USD je Intel-Aktie an.

Am 30.01.2025 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,63 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,26 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 7,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 24.04.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2025 0,508 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

