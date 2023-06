Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Mittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Intel 30,10 EUR

Das Papier von Intel befand sich um 12:02 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,1 Prozent auf 34,95 USD ab. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 17.915 Intel-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,73 USD erreichte der Titel am 20.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 14,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,59 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 42,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Intel-Aktie im Durchschnitt mit 28,33 USD.

Am 27.04.2023 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,87 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Intel im vergangenen Quartal 11.715,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 36,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intel 18.353,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 0,407 USD in den Büchern stehen haben wird.

