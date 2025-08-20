DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.746 -1,3%Euro1,1604 -0,4%Öl67,54 +0,8%Gold3.339 -0,3%
Blick auf Intel-Kurs

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel wird am Abend ausgebremst

21.08.25 20:24 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel wird am Abend ausgebremst

Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Intel gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 23,31 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
20,15 EUR -0,09 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 23,31 USD. Zwischenzeitlich weitete die Intel-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,78 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,53 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 9.596.010 Intel-Aktien.

Bei 27,54 USD erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 18,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 17,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 31,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Intel-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,038 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,83 USD.

Intel ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,86 Mrd. USD im Vergleich zu 12,83 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Intel wird am 23.10.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2025 0,136 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Intel NeutralUBS AG
12.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Intel NeutralUBS AG
12.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Intel NeutralUBS AG
03.07.2025Intel NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2025Intel VerkaufenDZ BANK
15.04.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2025Intel VerkaufenDZ BANK
31.01.2025Intel SellGoldman Sachs Group Inc.

