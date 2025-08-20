Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel wird am Abend ausgebremst

Blick auf Intel-Kurs

Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Intel gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 23,31 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 23,31 USD. Zwischenzeitlich weitete die Intel-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,78 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,53 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 9.596.010 Intel-Aktien.

Bei 27,54 USD erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 18,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 17,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 31,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Intel-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,038 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,83 USD.

Intel ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,86 Mrd. USD im Vergleich zu 12,83 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Intel wird am 23.10.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2025 0,136 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

