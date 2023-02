Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel tendiert am Nachmittag schwächer

Die Intel-Aktie musste um 04:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 24,43 EUR abwärts. Die Intel-Aktie sank bis auf 24,16 EUR. Bei 24,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 132.947 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,35 EUR) erklomm das Papier am 28.03.2022. Mit einem Zuwachs von 48,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,06 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Intel-Aktie im Durchschnitt mit 25,83 USD.

Am 26.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,11 Prozent auf 14.042,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.532,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 27.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Intel-Gewinn in Höhe von 0,507 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Aktien von Apple-Zulieferern: Wer an den iPhone-Erfolg glaubt, muss nicht direkt in Apple-Aktien investieren

Die 30 bestbezahlten CEOs in den USA

NASDAQ-Wert Intel-Aktie im Minus: Intel will wohl deutlich mehr Fördergeld für Chipfabrik in Magdeburg - Finanzminister skeptisch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Intel Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intel Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intel Corp.

Bildquellen: Lyao / Shutterstock.com