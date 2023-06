Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Vormittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Intel 29,79 EUR

Das Papier von Intel konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 30,00 EUR. Bei 30,05 EUR markierte die Intel-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,95 EUR. Bisher wurden heute 9.738 Intel-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.07.2022 bei 39,96 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,22 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.03.2023 bei 23,30 EUR. Abschläge von 22,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Intel-Aktie bei 28,33 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 27.04.2023. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,87 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 36,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18.353,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.715,00 USD.

Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Intel-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,407 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

