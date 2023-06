Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Intel 29,79 EUR

-0,03% Charts

News

Analysen

Die Intel-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 0,4 Prozent auf 32,76 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Intel-Aktie bis auf 32,52 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,71 USD. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 7.339.249 Aktien.

Am 20.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 40,73 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 24,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 24,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,33 USD an.

Intel ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 36,17 Prozent auf 11.715,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18.353,00 USD gelegen.

Die Intel-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,407 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NASDAQ-Wert Intel-Aktie in Rot: Intel-Abkommen laut Regierung Startschuss für ganze Hightech-Region

NASDAQ-Wert Intel-Aktie in Rot: Bau des Magdeburger Intel-Werks entschieden - Weitere Zugeständnisse durch Bund

Siemens-Aktie tiefer: Siemens baut wohl an Intel-Chipfabrik in Magdeburg mit

Ausgewählte Hebelprodukte auf Intel Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intel Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intel Corp.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com