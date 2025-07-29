DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.639 +1,9%Nas21.503 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,83 +0,2%Gold3.372 +1,0%
Aktienentwicklung

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel gewinnt am Abend kräftig

22.08.25 20:25 Uhr
Die Aktie von Intel gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,1 Prozent auf 24,69 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,1 Prozent auf 24,69 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Intel-Aktie sogar auf 25,05 USD. Bei 23,70 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 18.240.037 Intel-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 27,54 USD. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 11,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 17,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Intel-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,038 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Intel 0,380 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,83 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Intel am 24.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,136 USD je Aktie in den Intel-Büchern.

Redaktion finanzen.net

