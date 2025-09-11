Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Montagabend mit Verlusten

Intel im Blick

Die Aktie von Intel gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Intel befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,1 Prozent auf 28,95 USD ab.

Die Intel-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 28,95 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Intel-Aktie bis auf 28,94 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,66 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 15.432.996 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 32,37 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Intel-Aktie derzeit noch 11,81 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,67 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,50 USD für die Intel-Aktie aus.

Intel veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Intel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,67 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Intel einen Umsatz von 12,83 Mrd. USD eingefahren.

Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,131 USD je Intel-Aktie.

