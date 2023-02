Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Vormittag fester

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 24,47 EUR zu. Die Intel-Aktie legte bis auf 24,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,56 EUR. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.350 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,35 EUR erreichte der Titel am 28.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 48,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 24,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 1,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Intel-Aktie bei 25,83 USD.

Intel ließ sich am 26.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 1,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,11 Prozent auf 14.042,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.532,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2023 0,504 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

