Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel zeigt sich am Vormittag fester

Um 09:17 Uhr konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 29,95 EUR. Die Intel-Aktie legte bis auf 30,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,00 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 6.393 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 21.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,96 EUR. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 25,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 01.03.2023 auf bis zu 23,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,33 USD für die Intel-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Intel am 27.04.2023 vor. Intel hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,87 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 36,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.715,00 USD im Vergleich zu 18.353,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Intel-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,406 USD je Intel-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

