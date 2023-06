Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Intel 30,03 EUR

Die Intel-Aktie musste um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 32,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 20.096 Stück.

Am 20.07.2022 markierte das Papier bei 40,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 20,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (24,59 USD). Mit Abgaben von 24,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,33 USD an.

Intel veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Intel ebenfalls 0,87 USD je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.715,00 USD – eine Minderung von 36,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18.353,00 USD eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Intel wird am 27.07.2023 gerechnet.

Experten taxieren den Intel-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,406 USD je Aktie.

